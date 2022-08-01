Диетолог Соломатина: кусок пиццы можно вписать в свой повседневный рацион, главное – следить за количеством калорий

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1 августа 2022, 10:47

Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com, globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с радио Sputnik о том, как сохранить фигуру, при этом съедая пиццу каждый день.

Соломатина отметила, что в пицце содержится достаточно большое количество калорий. Поэтому для того, чтобы употреблять блюдо без вреда для фигуры, следует следить за общим количеством потребляемых калорий за день. Так, кусок пиццы можно вписать в свой повседневный рацион, главное — следить за количеством как потребляемым, так и потраченных калорий.

Также диетолог порекомендовала выбирать пиццу следует с полезными ингредиентами, к примеру, с помидорами или томатной пастой.

«Там будет много ликопина (пигмент, который придает помидорам их цвет, – ред.). Это вещество является мощным антиоксидантом, его употребление благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и оказывает антираковое воздействие», – объяснила Елена Соломатина.

В заключение эксперт посоветовала покупать пиццу на тонком тесте, а также не доедать бортики, чтобы снизить количество калорий.