Диетолог Соломатина: кусок пиццы можно вписать в свой повседневный рацион, главное – следить за количеством калорий

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с радио Sputnik о том, как сохранить фигуру, при этом съедая пиццу каждый день.
Соломатина отметила, что в пицце содержится достаточно большое количество калорий. Поэтому для того, чтобы употреблять блюдо без вреда для фигуры, следует следить за общим количеством потребляемых калорий за день. Так, кусок пиццы можно вписать в свой повседневный рацион, главное — следить за количеством как потребляемым, так и потраченных калорий.
Также диетолог порекомендовала выбирать пиццу следует с полезными ингредиентами, к примеру, с помидорами или томатной пастой.
«Там будет много ликопина (пигмент, который придает помидорам их цвет, – ред.). Это вещество является мощным антиоксидантом, его употребление благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и оказывает антираковое воздействие», – объяснила Елена Соломатина.
В заключение эксперт посоветовала покупать пиццу на тонком тесте, а также не доедать бортики, чтобы снизить количество калорий.