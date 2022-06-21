Диетолог Русакова заявила, что фастфуд в ряде случаев может быть полезен для здоровья

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21 июня 2022, 10:37 Источник: URA.RU

фастфуд, https://unsplash.com/photos/J9lD6FS6_cs

Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в рамках беседы с журналистами рассказала, в каком случае фастфуд может быть полезен для здоровья.

Дарья Русакова напомнила, что полезны как разгрузочные, так и загрузочные дни. Особенно это актуально для тех, кто сбрасывает вес. Загрузочные дни позволяют человеку нарушить диету, чтобы дальше спокойно придерживаться правильного питания.

Как сообщает URA.RU, фастфуд можно употреблять не чаще одного раза в неделю и в умеренных количествах. Делать это следует исключительно в первой половине дня, а запивать напитками без сахара и газа, отметила диетолог.