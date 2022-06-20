Сын Никаса Сафронова призвал людей посмотреть на него и перестать питаться фаст-фудом

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20 июня 2022, 13:01 Источник: teleprogramma.pro

Лука Затравкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в рамках беседы с журналистами заявил, что если люди хотят иметь лишний вес, который есть и у него, то им можно питаться фаст-фудом.

Лука Затравкин призвал всех помнить, что бургеры и картошка фри очень вредны для здоровья. Комментируя открытие сети ресторанов, заменившей ушедший с российского рынка "Макдоналдс", сын Никаса Сафронова заметил, что могут появляться новые кафе с любыми названиями, однако их основной идеей должно быть не зарабатывание средств на "химических булочках".

Затравкин в беседе с teleprogramma.pro выразил мнение, что пора перестать "подсаживать" людей на еду с добавками – пища должна быть здоровой, натуральной и полезной.