Сомнолог Кудинов заявил, что многие россияне стали хуже спать из-за постоянного просмотра новостей

Сомнолог Павел Кудинов в рамках беседы с журналистами в понедельник, 16 мая, заявил, что все больше людей в России стали плохо спать по ночам, а также рассказал, по какой причине это происходит.
Павел Кудинов подчеркнул, что проблемы со сном в последнее время возникли у многих людей, которые неотрывно смотрят новости и не могут изолироваться от этого потока.
Сомнолог в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что у тех, кто плохо спит, снижается иммунитет и ухудшается работоспособность.
Эксперт порекомендовал в случае бессонницы в первую очередь ограничить информационную нагрузку и придерживаться четкого режима дня.