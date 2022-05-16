Сомнолог Кудинов заявил, что многие россияне стали хуже спать из-за постоянного просмотра новостей

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16 мая 2022, 12:42 Источник: Общественная служба новостей

кровать, pixabay.com

Сомнолог Павел Кудинов в рамках беседы с журналистами в понедельник, 16 мая, заявил, что все больше людей в России стали плохо спать по ночам, а также рассказал, по какой причине это происходит.

Павел Кудинов подчеркнул, что проблемы со сном в последнее время возникли у многих людей, которые неотрывно смотрят новости и не могут изолироваться от этого потока.

Сомнолог в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что у тех, кто плохо спит, снижается иммунитет и ухудшается работоспособность.

Эксперт порекомендовал в случае бессонницы в первую очередь ограничить информационную нагрузку и придерживаться четкого режима дня.