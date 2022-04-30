Врач Аришева посоветовала употреблять щавель для снижения холестерина в крови

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30 апреля 2022, 11:26

щавель, Manfred Ruckszio via www.imago-i/www.imago-images.de

Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева сообщила в субботу, что содержащиеся в щавеле растительные волокна способствуют выведению вредного холестерина из организма.

Ольга Аришева отметила, что щавель имеет антисептические свойства, также в его составе есть фолиевая кислота, которая полезна для беременных женщин.

Кроме того, как сообщила врач в разговоре с Агентством городских новостей "Москва", данный продукт помогает в борьбе с авитаминозом, поскольку в нем множество витаминов, минералов и кислот.

Отказаться от употребления щавеля следует при наличии гастрита, панкреатита, мочекаменной болезни. Не рекомендуется давать его детям до трех лет.