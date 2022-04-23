Диетолог Писарева порекомендовала есть пасхальный кулич слегка подсушенным и маленькими порциями

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23 апреля 2022, 10:19

куличи, pixabay.com

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с представителями СМИ в субботу, 23 апреля, рассказала, как лучше готовить и есть пасхальный кулич, чтобы не нанести своему организму вред.

Ирина Писарева отметила, что перед Пасхой многие соблюдали пост, вследствие чего в праздник следует придерживаться определенных правил питания. Диетолог в беседе с RT уточнила, что начинать употреблять в пищу сладкие хлебобулочные изделия лучше постепенно, маленькими порциями.

Эксперт уточнила, что можно приготовить кулич без масла из нежирных творога и сметаны с использованием натурального сахарозаменителя. Пасарева также посоветовала отказаться от добавления сухофруктов. Кроме того, нутрициолог порекомендовала есть кулич слегка подсушенным, поскольку так он лучше усвоится организмом.