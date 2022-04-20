Кардиолог Елена Ярных посоветовала при выходе из поста есть подсохшие куличи

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20 апреля 2022, 09:58

фото: pixabay.com

У православных верующих идет последняя неделя Великого поста. Светлый праздник Пасха в этом году отмечают 24 апреля. Обычно верующие к этому большому церковному празднику заранее красят яйца, готовят пасху, пекут куличи.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Елена Ярных призвала тех людей, кто соблюдал пост, не набрасываться на еду. Доктор Ярных советует не съедать больше одного яйца, одного куска кулича и много пасхи.

Врач советует также не увлекаться свежей выпечкой людей, имеющих проблемы с пищеварением. Елена Ярных напомнила, что ранее верующие куличи выпекали в четверг, а не в субботу, чтобы они успели немного подсохнуть и не причиняли вреда желудку, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Врач пояснила, что сладкая свежая сдоба способствует повышенному газообразованию, обострению энтеритов и колитов. Может также вызвать обострение панкреатита, гастрита, язвенной болезни и холецистита, повысить уровень сахара и холестерина в крови. Ярных также рекомендовала запивать пасхальную еду свежезаваренным теплым чаем и избегать холодных напитков, особенно газированных.

Врач призвала не перегружать организм едой и алкоголем не только в праздники, но и в обычные дни.