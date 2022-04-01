Диетолог Королева допустила, что исключение глютена из рациона поможет быстрее вылечиться от COVID-19

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1 апреля 2022, 13:03

хлеб, pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА, диетолог Маргарита Королева в пятницу, 1 апреля, допустила, что исключение из рациона глютена поможет быстрее вылечиться от коронавируса нового типа.

Маргарита Королева подчеркнула, что глютен является провоспалительным фактором, вследствие чего он будет пролонгировать течение COVID-19. Отмечается, что, в частности, глютен содержится в хлебе, выпечке и макаронах.

Диетолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" также порекомендовала сдать анализ на скрытую непереносимость продуктов питания, которая способна приводить к ослаблению иммунитета.