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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Названы добавки, ведущие к неконтролируемому набору веса

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Названы добавки, ведущие к неконтролируемому набору веса
Фото: pixabay.com

Исследователи перечислили несколько пищевых добавок, при употреблении которых начинается неконтролируемый набор веса. К таким ингредиентам отнесли и глютен, содержащийся в злаках. Отмечается, что он также негативно воздействует на работу кишечника.

Также в список попало рапсовое масло, которое помимо вреда для фигуры сказывается на ухудшении работы мозга, обезжиренные сыры и йогурты и глутамат натрия. Не пойдут на пользу фигуре такие искусственные пищевые подсластители как сукралоза и аспартам, которые содержат больше углеводов, чем обычный сахар.

АБ

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