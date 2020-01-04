Названы добавки, ведущие к неконтролируемому набору веса

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4 января 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Исследователи перечислили несколько пищевых добавок, при употреблении которых начинается неконтролируемый набор веса. К таким ингредиентам отнесли и глютен, содержащийся в злаках. Отмечается, что он также негативно воздействует на работу кишечника.

Также в список попало рапсовое масло, которое помимо вреда для фигуры сказывается на ухудшении работы мозга, обезжиренные сыры и йогурты и глутамат натрия. Не пойдут на пользу фигуре такие искусственные пищевые подсластители как сукралоза и аспартам, которые содержат больше углеводов, чем обычный сахар.