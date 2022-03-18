В Челябинске закрываются бесплатные пункты ПЦР

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

18 марта 2022, 16:38 Анна Семенова

Их всех созданных ПЦР-пунктов действовать будет только один. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Это связано с уменьшением количества пациентов.

Начало года было ознаменовано серьезным подъемом заболеваемости. Система здравоохранения начала серьезно перестраивать свою работу. Появились многочисленные ковидные поликлиники, добавились пункты бесплатной сдачи ПЦР.

Сейчас количество ежедневных заражений ниже в разы. За прошедшие сутки по Челябинской области прибавилось чуть более 600 пациентов.

В связи с этим с понедельника, 21 марта, число дополнительных мест, где можно сдать мазок на ковид бесплатно, будет сокращено. Останется только одно, кроме поликлиник, куда челябинцы смогут обратиться – пункт на базе поликлиники №3 (ул. Блюхера,12). Часы работы: ежедневно, с 10:00 до 15:00.

Важное уточнение: дополнительный пункт работает для здоровых пациентов, без признаков ОРВИ, которым ПЦР-тест нужен, например, для плановой госпитализации или вылета в другую страну.