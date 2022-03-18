За сутки в Челябинской области ковидом заболели 602 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

18 марта 2022, 09:43 Анна Семенова

Больных стало меньше, но они есть и новые случаи регистрируют каждый день. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Где сделать прививку в предстоящие выходные.

По сообщению областного минздрава, ежедневное количество заболевших продолжает снижаться. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 602 человека, из них 44 школьника. Зато выздоровели и выписались сразу 1406 человек. Не справились с болезнью и скончались 15 человек.

Всего на 18 марта в регионе переносит COVID-19 под присмотром врачей 13 941 человек.

Самой эффективной мерой против коронавирусной инфекции по-прежнему является прививка. Сделать ее в предстоящие выходные можно по адресам:

Челябинск :

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

В субботу, 19 марта:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00.

Магнитогорск:

с 18 по 20 марта:

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00

Златоуст:

с 18 по 20 марта:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.

Кыштым:

В субботу и воскресенье:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Бреды:

В субботу и воскресенье:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Сатка , Касли, Катав-Ивановск , Варна, Увелка, Куса, село Кизильское:

Районная больница, приёмный покой

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш:

Городская больница, приёмный покой

село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приёмный покой стационара

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Миасс:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

ЖД Вокзал, медпункт

Златоуст, Бердяуш, Усть-Катав:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Копейск: