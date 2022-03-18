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За сутки в Челябинской области ковидом заболели 602 человека

, 09:43

За сутки в Челябинской области ковидом заболели 602 человека
Больных стало меньше, но они есть и новые случаи регистрируют каждый день. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Где сделать прививку в предстоящие выходные.

По сообщению областного минздрава, ежедневное количество заболевших продолжает снижаться. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 602 человека, из них 44 школьника. Зато выздоровели и выписались сразу 1406 человек. Не справились с болезнью и скончались 15 человек.

Всего на 18 марта в регионе переносит COVID-19  под присмотром врачей  13 941 человек.

Самой эффективной мерой против коронавирусной инфекции по-прежнему является прививка. Сделать ее в предстоящие выходные можно по адресам:

Челябинск :

  • КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00. 

В субботу, 19 марта:

  • ТК «КС»  с 12:00 - 15:00 
  • ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен  с 10:00 - 15:00.

Магнитогорск:

с 18 по 20 марта: 

  • ТРК «Континент»  с 14:00 - 18:00 

Златоуст: 

с 18 по 20 марта: 

  • "Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00. 

Кыштым: 

В субботу и воскресенье:

  • ТК «Радуга»  с 10:00 - 14:00. 

Бреды: 

В субботу и воскресенье:

  • ТРК «Магнит»  с 10:00 - 14:00. 

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске: 

  • ГКБ № 2, пр. Ленина, 82 
  • ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в. 
  • ЖД Вокзал, медпункт 

Сатка , Касли, Катав-Ивановск , Варна, Увелка, Куса, село Кизильское:

  • Районная больница, приёмный покой 

Магнитогорск:

  • ГБ № 1, приёмный покой 

Кыштым: 

  • Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой 

Карабаш: 

  • Городская больница, приёмный покой 

село Миасское: 

  • Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21) 

Верхний Уфалей: 

  • Городская больница, приёмный покой стационара 

Троицк: 

  • Медпункт пункт ЖД вокзала 

Чебаркуль: 

  • Областная больница, приёмное отделение 

Коркино:

  • Городская больница №1, травмпункт 

Миасс: 

  • Городская больница №3  с 18:00 - 21:00 
  • ЖД Вокзал, медпункт 

Златоуст, Бердяуш,  Усть-Катав: 

  • Медпункт пункт ЖД вокзала 

Копейск: 

  • Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00 

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