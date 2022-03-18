За сутки в Челябинской области ковидом заболели 602 человека

Где сделать прививку в предстоящие выходные.
По сообщению областного минздрава, ежедневное количество заболевших продолжает снижаться. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 602 человека, из них 44 школьника. Зато выздоровели и выписались сразу 1406 человек. Не справились с болезнью и скончались 15 человек.
Всего на 18 марта в регионе переносит COVID-19 под присмотром врачей 13 941 человек.
Самой эффективной мерой против коронавирусной инфекции по-прежнему является прививка. Сделать ее в предстоящие выходные можно по адресам:
Челябинск :
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
В субботу, 19 марта:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00.
Магнитогорск:
с 18 по 20 марта:
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00
Златоуст:
с 18 по 20 марта:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.
Кыштым:
В субботу и воскресенье:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Бреды:
В субботу и воскресенье:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 14:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Сатка , Касли, Катав-Ивановск , Варна, Увелка, Куса, село Кизильское:
- Районная больница, приёмный покой
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш:
- Городская больница, приёмный покой
село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приёмный покой стационара
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
Миасс:
- Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
- ЖД Вокзал, медпункт
Златоуст, Бердяуш, Усть-Катав:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Копейск:
- Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00