Сегодня в Челябинской области открылись новые пункты для бесплатной сдачи ПЦР

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

1 февраля 2022, 11:38 Анна Семенова

Тесты можно сделать бесплатно, но только тем, у кого нет признаков болезни. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Сюда могут обратиться граждане без признаков ОРВИ.

В связи с взрывом заболеваемости коронавирусом на Южном Урале увеличивается количество пунктов бесплатной сдачи ПЦР. С сегодняшнего дня, 1 февраля, тест на ковид можно сделать по адресам:

Челябинск:

Поликлиника №3 (г. Челябинск, ул. Блюхера,12), ежедневно, с 10:00 до 15:00.

Также продолжают ежедневно с 10:00 до 15:00 работать следующие пункты:

ГКБ №1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной);

ГКБ № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29);

ГКБ №8 (ул. Горького, 18);

ОКБ № 3, Поликлиника №2 (пр. Победы, 376 В).

Копейск:

Поликлиника №6 (ул. Братьев Гожевых, 5 А), с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Коркино:

Поликлиника №7 (ул. Валентины Терешковой,40, корпус 1), по будням с 10:00 до 15:00.

Еманжелинск:

Поликлиника №8 (ул. Почтовая,15), понедельник-пятница, с 10:00 до 15:00.

Важное уточнение: с температурой, насморком и кашлем сюда приходить не нужно! В этом случае вам необходимо вызвать врача на дом. Данные пункты работают для тех, кому ПЦР нужен для поездки или перед госпитализацией, а также для тех, кто здоров, но был в контакте с больным и хочет удостовериться в своей безопасности.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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