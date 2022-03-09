Диетолог Соломатина рассказала о серьезных последствиях неправильного рациона во время поста

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9 марта 2022, 22:18

pixabay.com

Из-за неправильного рациона у постящихся людей могут развиться серьёзные заболевания желудка, сердца и даже почек. Чтобы избежать таких последствий, следует заранее подготовить свой организм к продолжительному воздержанию от животной пищи. Об этом рассказала «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог считает, что люди, которые стимулируют центры вознаграждения мозга и не любят есть пищу, богатую клетчаткой, но хотят поститься, должны подготовить свой организм.

«Что значит стимуляция центров вознаграждения мозга? Это режим питания, при котором человек привык есть вкусную и жирную пищу, способствующую выработке серотонина. О таких еще говорят: любит себя побаловать вкусненьким. Именно этим людям сложнее всего дается пост. Теперь представьте, что такой человек, привыкший уже к обильному приему большого количества углеводов и жиров, резко меняет свой режим питания на постный, в котором неисчислимое количество клетчатки», – рассказала диетолог.

При таком резком переходе останавливается стимуляция центров вознаграждения, происходит дефицит ингредиентов, которые помогали выработке гормонов радости. Далее человек ищет замену калорийной пище. И, как итог, в организме постящегося начинается паника.

«Эта паника обусловлена тем, что человек начинает есть большое количество разрешенных сладостей — постное печенье, торты, выпечку и сухофрукты. При чрезмерном употреблении таких продуктов в организме происходит резкий скачок сахара, поскольку в такой пище высокий гликемический индекс», – объясняет Соломатина.

Диетолог отметила, что подобная замена привычной пищи на постную провоцирует дополнительное чувство голода и активирует набор жира. Более того, избыток продуктов с высоким гликемическим показателем приводит к развитию сахарного диабета второго типа.

«Чтобы пополнить утраченный запас жиров, многие начинают наседать на продукты, приготовленные на растительных маслах, причем не полезных сортов. Самым дешевым растительным маслом, как известно, является подсолнечное, поэтому больше всего употребляют его. Полезное льняное масло или оливковое не всем нравится. В итоге такое чрезмерное потребление продуктов на маслах запускает определенные дегенеративные процессы в организме, которые приводят к развитию атеросклероза, повреждению сосудов, болезни сердца, почек и даже мозга. Впоследствии вся система организма идет по наклонной, начинает страдать эндокринная система. Как погасить эту опасность? Следует за месяц до начала поста постепенно включать в свой рацион больше растительных продуктов, бобовых, клетчатки, каш, которые нужно готовить, а не заваривать. Употребляйте орехи, семечки, льняное масло», – посоветовала диетолог.

В то же время эксперт отметила, что при приеме продуктов с высоким содержанием клетчатки нужно соблюдать закон «золотой середины», так как ее чрезмерное потребление может привести к воспалению кишечника. Еще одной грубой ошибкой во время поста, которую многие допускают, является обильное потребление картошки. Всё потому, что картошка в горячем виде – источник сахаров. Итогом такого вида картофеля может стать сахарный диабет второго типа.

Диетолог обратила внимание, что рацион во время поста обязательно должен быть разнообразным и состоять из бобовых, растительных масел, фруктов, овощей, рыбы. А вот картошку лучше есть исключительно охлажденной, потому что в ней намного меньше сахара и крахмала.