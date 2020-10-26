Система маркировки лекарств создала на аптечном рынке кризис

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26 октября 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство вынуждено признать, что принятая система маркировки лекарственных препаратов значительно усложнила процесс поставок. По этой причине госконтроль отменил введённые ограничения перемещения препаратов.



Фармацевты несколько раз обращались к правительству с просьбой проведения полноценного тестирования системы перед её официальным вводом. Однако обращение долгое время оставалось без внимания чиновников. После коллективных писем в правительство, Совет Федерации, к депутатам Государственной Думы обращения фармацевтов услышали.



В Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что система маркировки препаратов переводится на уведомительный формат работы. Проблемы поставок лекарств объясняются только технической неготовностью дистрибьюторов к новым условиям работы, считает глава ведомства Денис Мантуров.



Однако специалисты фармацевтического рынка указали на значительный сбой в системе поставок лекарств. По этой причине крупные зарубежные компании полностью отказались от поставок медицинских препаратов в нашу страну. Ранее премьер Михаил Мишустин и министр промышленности и Торговли Денис Мантуров докладывали главе государства Владимиру Путину, что маркировка лекарств, обуви, табачных и меховых изделий сделала рынки прозрачными, но, видимо, пустыми.



