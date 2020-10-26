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Система маркировки лекарств создала на аптечном рынке кризис

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Система маркировки лекарств создала на аптечном рынке кризис

Российское правительство вынуждено признать, что принятая система маркировки лекарственных препаратов значительно усложнила процесс поставок. По этой причине госконтроль отменил введённые ограничения перемещения препаратов.

Фармацевты несколько раз обращались к правительству с просьбой проведения полноценного тестирования системы перед её официальным вводом. Однако обращение долгое время оставалось без внимания чиновников. После коллективных писем в правительство, Совет Федерации, к депутатам Государственной Думы обращения фармацевтов услышали.

В Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что система маркировки препаратов переводится на уведомительный формат работы. Проблемы поставок лекарств объясняются только технической неготовностью дистрибьюторов к новым условиям работы, считает глава ведомства Денис Мантуров.

Однако специалисты фармацевтического рынка указали на значительный сбой в системе поставок лекарств. По этой причине крупные зарубежные компании полностью отказались от поставок медицинских препаратов в нашу страну. Ранее премьер Михаил Мишустин и министр промышленности и Торговли Денис Мантуров докладывали главе государства Владимиру Путину, что маркировка лекарств, обуви, табачных и меховых изделий сделала рынки прозрачными, но, видимо, пустыми.

ПВ

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