Диетолог назвала список запрещенных на ужин продуктов

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15 августа 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: макароны, pixabay.com

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, от каких продуктов следует отказаться на ужин. По ее словам, из вечернего рациона следует исключить жирную пищу, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и выпечку.

«Мясо – свинина, говядина, баранина – переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая – она не даст возможность организму отдохнуть за ночь», - пояснила она.

Круглова отметила, что также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон, например, сладости и выпечку, а также соленья и маринованные овощи, поскольку они стимулируют аппетит и задерживают воду в организме. Она предложила следящим за весом людям не есть на ночь крупы.

«В них содержится крахмал, а он только затрудняет процесс снижения веса. Как и макароны, картофель. Если же вес в норме, можно все это не убирать из рациона», - уточнила она.

Диетолог советует сделать вечерний прием пищи легким, но при этом наполненный достаточным количеством витаминов и белков. Вместо сладкого можно съесть фрукты, а перед сном выпить стакан кефира, если появилось чувство голода, пояснила Круглова.

«Сомкните обе ладони – столько можно съесть овощей. Порция мяса и круп должна быть размером с ладонь, не считая длину пальцев. Овощи можно заправить чайной ложкой масла», - объяснила она, как определить нужную порцию.