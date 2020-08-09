От депрессии можно избавиться при помощи диеты

9 августа 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Психологи и диетологи в ходе исследований определили, что между режимом питания и депрессией есть четкая взаимосвязь. Что нельзя есть, чтобы не впасть в депрессию, и какие продукты поднимают настроение, рассказал президент Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака.
Джака объяснил, что резкое ухудшение настроения может быть из-за еды с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. Если рацион организован согласно принципам здорового питания, то депрессия и уровень тревожности постепенно могут снизиться. Наиболее гармоничной в этом плане специалисты считают средиземноморскую диету, которая основывается на большом количестве морепродуктов и овощей.
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