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Диетолог посоветовал растение для борьбы с сердечными болезнями и депрессией

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Диетолог посоветовал растение для борьбы с сердечными болезнями и депрессией
Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Крапива, в составе которой содержатся флавоноиды, витамин B9 и другие биоактивные вещества, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессивными состояниями и анемией. Об этом в разговоре со СМИ поведал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист посоветовал употреблять крапиву в супах и летних салатах. При этом диетолог предупредил, что с данным растением нужно быть осторожнее людям, которые страдают желудочными заболеваниями.

Ранее в четверг сообщалось, что Елена Смирнова, онколог и проктолог, рассказала об единственном способе обнаружить колоректальный рак до возникновения симптомов недуга.

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