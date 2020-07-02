Диетолог посоветовал растение для борьбы с сердечными болезнями и депрессией
2 июля 2020, 09:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Крапива, в составе которой содержатся флавоноиды, витамин B9 и другие биоактивные вещества, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессивными состояниями и анемией. Об этом в разговоре со СМИ поведал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
Специалист посоветовал употреблять крапиву в супах и летних салатах. При этом диетолог предупредил, что с данным растением нужно быть осторожнее людям, которые страдают желудочными заболеваниями.
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