Врач назвала единственный способ распознать колоректальный рак до симптомов

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2 июля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Единственным способом распознать колоректальный рак до появления его симптомов является колоноскопия. Об этом рассказывается в посте, появившемся на странице проктолога и онколога Елены Смирновой в Instagram.

Медицинский специалист отметила, что пройти обследование необходимо людям, возраст которых превышает сорок пять лет, и тем, кто «отягощен наследственностью». В последнем случае делать колоноскопию нужно с сорока лет.

В числе других показаний к проведению процедуры Смирнова назвала примеси в каловых массах, беспричинное похудение и снижение аппетита, анемию с невыявленной этиологией.

Ранее в ВОЗ рассказали, какие популярные закуски могут спровоцировать рак.