Врач назвала единственный способ распознать колоректальный рак до симптомов
2 июля 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]
Единственным способом распознать колоректальный рак до появления его симптомов является колоноскопия. Об этом рассказывается в посте, появившемся на странице проктолога и онколога Елены Смирновой в Instagram.
Медицинский специалист отметила, что пройти обследование необходимо людям, возраст которых превышает сорок пять лет, и тем, кто «отягощен наследственностью». В последнем случае делать колоноскопию нужно с сорока лет.
В числе других показаний к проведению процедуры Смирнова назвала примеси в каловых массах, беспричинное похудение и снижение аппетита, анемию с невыявленной этиологией.
Ранее в ВОЗ рассказали, какие популярные закуски могут спровоцировать рак.
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