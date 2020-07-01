В ВОЗ перечислили способные привести к раку популярные магазинные закуски

Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали продающиеся в магазинах популярные закуски, употребление которых способно привести к заболеванию раком. Об этом сообщают российские СМИ.
Эксперты, в частности, заявили о вреде сушеной рыбы. Содержащиеся в ней соединения повышают вероятность развития злокачественных опухолей носоглотки, пищевода и желудка.
Также в ВОЗ отметили, что следует быть осторожными с орешками и семечками. В связи с нарушениями правил хранения на этих продуктах могут появиться плесень или грибки, способствующие образованию веществ, которые провоцируют онкологию.
Кроме того, специалисты предупредили о возможном негативном воздействии на организм картофеля фри и чипсов. Они способны стать причиной появления опухолей в кишечнике.
Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере опубликовали материал, в котором назван способ заподозрить у себя рак без медицинских обследований.