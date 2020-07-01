Назван способ заподозрить у себя рак без обследования у медицинских специалистов

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1 июля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Назван способ заподозрить у себя онкологический недуг без прохождения обследования у медицинских специалистов. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном некоторое время назад в сети.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», заподозрить рак поможет визуальный осмотр своего тела. В процитированном посте отмечается, что, согласно данным исследований, в России злокачественные новообразования чаще всего появляются на коже.

Меланома маскируется под обычную родинку, при этом у нее чуть большие размеры, она имеет неровные и расплывчатые края. В случае обнаружения подобных образований на теле следует обратиться к врачу, советует блогер.

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