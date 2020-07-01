Назван способ заподозрить у себя рак без обследования у медицинских специалистов

Назван способ заподозрить у себя онкологический недуг без прохождения обследования у медицинских специалистов. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном некоторое время назад в сети.
Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», заподозрить рак поможет визуальный осмотр своего тела. В процитированном посте отмечается, что, согласно данным исследований, в России злокачественные новообразования чаще всего появляются на коже.
Меланома маскируется под обычную родинку, при этом у нее чуть большие размеры, она имеет неровные и расплывчатые края. В случае обнаружения подобных образований на теле следует обратиться к врачу, советует блогер.
Ранее в среду сообщалось, что диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты убивают человеческий организм.
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