Топ-5 убивающих организм человека продуктов озвучил российский врач-диетолог

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1 июля 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, globallookpress.com

Алексей Ковальков, отечественный врач-диетолог, назвал топ-5 продуктов питания, которые убивают организм человека. Соответствующий пост медицинский специалист разместил на своей странице в Instagram.

В список, составленный Ковальковым, вошли:

1. полуфабрикаты – они содержат большое количество глутамата натрия;

2. молочные продукты низкой жирности – в их составе есть пальмовое масло;

3. еда с дрожжами;

4. сахар;

5. курица, которую продают в магазинах, - в этой птице много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты вредны для людей, страдающих гипертонией.