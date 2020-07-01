Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Топ-5 убивающих организм человека продуктов озвучил российский врач-диетолог

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Топ-5 убивающих организм человека продуктов озвучил российский врач-диетолог
Медики, globallookpress.com

Алексей Ковальков, отечественный врач-диетолог, назвал топ-5 продуктов питания, которые убивают организм человека. Соответствующий пост медицинский специалист разместил на своей странице в Instagram.

В список, составленный Ковальковым, вошли:

1. полуфабрикаты – они содержат большое количество глутамата натрия;

2. молочные продукты низкой жирности – в их составе есть пальмовое масло;

3. еда с дрожжами;

4. сахар;

5. курица, которую продают в магазинах, - в этой птице много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты вредны для людей, страдающих гипертонией.

ДЦ

В мире

Озвучены потери армии Украины в Донбассе в результате новых контратак ДНР и ЛНР

Озвучены потери армии Украины в Донбассе в результате новых контратак ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне военного конфликта на востоке страны в ходе новых контратак бойцов ДНР и ЛНР. Соответствующие сведения предоставили в Народной милиции непризнанных республик.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью