Доктор Александр Мясников перечислил вредные для гипертоников продукты питания

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30 июня 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина измеряет артериальное давление, M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, перечислил продукты питания, вредные для людей, страдающих от повышенного давления. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад в телеэфире.

На своей программе на канале «Россия 1» Мясников посоветовал гипертоникам избавиться от солонки. Также доктор рекомендовал исключить из рациона соленую рыбу, колбасы и других копчености.

Для нормализации показателей давления, по словам врача, необходимо есть больше бобовых, зеленых овощей и сухофруктов, а также ягоды.

Ранее сообщалось, что онколог Андрей Пылев назвал популярный продукт, который способен провоцировать рак.