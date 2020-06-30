Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач-онколог назвал способный привести к раку популярный продукт

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Звезда»

Врач-онколог назвал способный привести к раку популярный продукт
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Питание является одним из множества факторов, которые могут спровоцировать появление злокачественных новообразований в организме человека. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Пылев, информируют российские СМИ.

По словам медицинского специалиста, к раку способно привести употребление такого популярного продукта, как красное мясо. Исключение его из рациона уменьшает риск развития онкологических недугов, отметил Пылев.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили материал, в котором рассказывается о народных рецептах, позволяющих снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов.

ДЦ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью