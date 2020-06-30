Врач-онколог назвал способный привести к раку популярный продукт

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30 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Звезда»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Питание является одним из множества факторов, которые могут спровоцировать появление злокачественных новообразований в организме человека. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Пылев, информируют российские СМИ.

По словам медицинского специалиста, к раку способно привести употребление такого популярного продукта, как красное мясо. Исключение его из рациона уменьшает риск развития онкологических недугов, отметил Пылев.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили материал, в котором рассказывается о народных рецептах, позволяющих снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов.