Раскрыты четыре народных рецепта для снижения давления без медицинских препаратов

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27 июня 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: shkolazhizni.ru

Врач измеряет артериальное давление пациенту, 001 Stewart Goldstein / globallookpress.com

Раскрыты народные рецепты, помогающие снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Соответствующий материал появился некоторое время назад в интернете.

Портал shkolazhizni.ru пишет, что нормализовать давление естественным путем можно с помощью:

1. калины – полезно каждый день съедать двадцать – тридцать ягод, растертых с медом;

2. корицы – одну чайную ложку корицы следует размешивать в стакане кефира и пить перед сном;

3. гвоздики душистой – ее нужно перемолоть в кофемолке и принимать между едой на кончике ножа пять раз в день;

4. семян укропа – их надо есть по одной столовой ложке.

Прежде чем брать на вооружение данные советы, обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что в сети рассказали о простых способах профилактики инсульта.