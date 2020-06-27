Названы пять простых способов защиты от грозящего смертью инсульта головного мозга

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27 июня 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: allwomens.ru

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Перечислены пять простых способов защиты от инсульта головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс allwomens.ru, для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо:

1. отказаться от курения;

2. свести к минимальным дозам употребление спиртных напитков;

3. есть как можно больше овощей и фруктов;

4. регулярно тренироваться – физическим упражнениям следует уделять не менее тридцати минут в день;

5. исключить из рациона трансжиры, они, в частности, содержатся в маргарине, фастфуде, чипсах.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ученые предупредили об опасности развития инсульта из-за коронавируса COVID-19.