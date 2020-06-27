Названы пять простых способов защиты от грозящего смертью инсульта головного мозга
27 июня 2020, 17:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: allwomens.ru
Перечислены пять простых способов защиты от инсульта головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс allwomens.ru, для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо:
1. отказаться от курения;
2. свести к минимальным дозам употребление спиртных напитков;
3. есть как можно больше овощей и фруктов;
4. регулярно тренироваться – физическим упражнениям следует уделять не менее тридцати минут в день;
5. исключить из рациона трансжиры, они, в частности, содержатся в маргарине, фастфуде, чипсах.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что ученые предупредили об опасности развития инсульта из-за коронавируса COVID-19.
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