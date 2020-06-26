Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 приводить к инсульту
26 июня 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]
Коронавирус COVID-19 способен провоцировать инсульты головного мозга и психиатрические недуги. С соответствующим предупреждением выступили ученые из Великобритании, говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.
Как пишет издание Daily Mail, сотрудники университетов Ливерпуля, Саутгемптона и некоторых других заведений изучали 125 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией весной. В ходе пребывания в медицинском учреждении у 62% наблюдаемых зафиксировали острое нарушение мозгового кровообращения, у трети пациентов развились психоз или симптомы, которые похожи на слабоумие.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что онколог Татьяна Королева назвала цвет родинки, который указывает на риск рака.
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