Врач-онколог назвала сигнализирующий об опасности развития рака цвет родинки

Татьяна Королева, врач-онколог, рассказала, какой цвет родинки указывает на риск появления рака. Медицинский специалист процитирована в материале, который разместили некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.
Как пишет ресурс sevastopolmedia.ru, медик отметила, что поводами для тревоги должны стать возникновение вокруг родинки красноты и образование на ее поверхности корочки, кровоточивость образования.
По словам Королевой, пройти обследование необходимо, если родинка стала более светлой или темной. При этом она заявила, что самым главным сигналом о вероятности развития рака является розовый цвет образования.
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