Врач-онколог назвала сигнализирующий об опасности развития рака цвет родинки

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25 июня 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sevastopolmedia.ru

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Татьяна Королева, врач-онколог, рассказала, какой цвет родинки указывает на риск появления рака. Медицинский специалист процитирована в материале, который разместили некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Как пишет ресурс sevastopolmedia.ru, медик отметила, что поводами для тревоги должны стать возникновение вокруг родинки красноты и образование на ее поверхности корочки, кровоточивость образования.

По словам Королевой, пройти обследование необходимо, если родинка стала более светлой или темной. При этом она заявила, что самым главным сигналом о вероятности развития рака является розовый цвет образования.

Ранее сообщалось, что Надежда Максимова, врач-эндокринолог, поведала о состоянии, которое предвещает диабет.