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Врач-эндокринолог рассказала о предвещающем диабет «сигнале SOS от организма»

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Врач-эндокринолог рассказала о предвещающем диабет «сигнале SOS от организма»
Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Стадия преддиабета является «сигналом SOS от организма», предвещающим сахарный диабет второго типа. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказала некоторое время назад Надежда Максимова, врач-эндокринолог.

По словам медицинского специалиста, ставшего собеседницей издания kp.ru, в настоящий момент преддиабет наблюдается у каждого тринадцатого взрослого, с ним рождается один из шести детей.

Максимова рекомендовала при обнаружении данного симптома срочно менять образ жизни и вносить коррективы в свой рацион питания. Врач отметила, что сейчас существуют специальные комплексные терапии и программы, позволяющие уменьшить показатели глюкозы, сбросить вес и сократить вероятность возникновения диабета.

Ранее сообщалось, что в блогосфере разместили материал, в котором назван самый частый симптом появления раковой опухоли в головном мозге.

ДЦ

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