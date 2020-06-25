Назван самый частый симптом появления раковой опухоли в головном мозге человека

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25 июня 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены симптомы, которые могут свидетельствовать о злокачественной опухоли в головном мозге человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российской блогосфере.

Канал «Медик.com» в «Яндекс. Дзен» пишет, что пройти обследование у онкологов необходимо, если наблюдаются:

1. хроническая усталость – это самый частый признак при появлении рака головного мозга;

2. головная боль;

3. спутанность сознания;

4. приступы тревоги и депрессии;

5. ухудшение памяти.

Ранее сегодня сообщалось, что в зарубежном сегменте интернета появилась публикация, в которой рассказывается о продукте, с помощью которого можно снизить артериальное давление без лекарств.