Назван «скромный» продукт для снижения артериального давления без медпрепаратов
25 июня 2020, 08:36[ «Аргументы Недели» ]
Свекла является «скромным» корнеплодом, который помогает снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.
Ресурс food.news пишет, что в свекле содержатся нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксиды азота. Артерии под воздействием данных соединений расширяются, в результате уменьшается кровяное давление и усиливается кровообращение.
Кроме того, в процитированной публикации отмечается, что сок, приготовленный из свеклы, повышает спортивную выносливость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали три внешних симптома развития раковой опухоли в легких человека.
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