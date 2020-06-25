Назван «скромный» продукт для снижения артериального давления без медпрепаратов

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25 июня 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина измеряет артериальное давление, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Свекла является «скромным» корнеплодом, который помогает снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Ресурс food.news пишет, что в свекле содержатся нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксиды азота. Артерии под воздействием данных соединений расширяются, в результате уменьшается кровяное давление и усиливается кровообращение.

Кроме того, в процитированной публикации отмечается, что сок, приготовленный из свеклы, повышает спортивную выносливость.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали три внешних симптома развития раковой опухоли в легких человека.