Зарубежные ученые назвали три внешних признака развития раковой опухоли в легких

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24 июня 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Иностранные ученые перечислили три внешних признака, свидетельствующие о развитии злокачественной опухоли в легких человека. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах британских интернет-СМИ.

Как пишет издание Express, специалисты назвали следующие симптомы:

1. провисание века – оно возникает из-за того, что при раке легких поражаются определенные глазные нервы и части лица;

2. уменьшение зрачка;

3. голосовые изменения, например, хрипота.

Ранее в среду сообщалось, что врачи предупредили о возможных пожизненных последствиях для здоровья людей, перенесших смертельно опасную коронавирусную инфекцию.