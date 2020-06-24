Зарубежные ученые назвали три внешних признака развития раковой опухоли в легких
24 июня 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]
Иностранные ученые перечислили три внешних признака, свидетельствующие о развитии злокачественной опухоли в легких человека. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах британских интернет-СМИ.
Как пишет издание Express, специалисты назвали следующие симптомы:
1. провисание века – оно возникает из-за того, что при раке легких поражаются определенные глазные нервы и части лица;
2. уменьшение зрачка;
3. голосовые изменения, например, хрипота.
Ранее в среду сообщалось, что врачи предупредили о возможных пожизненных последствиях для здоровья людей, перенесших смертельно опасную коронавирусную инфекцию.
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