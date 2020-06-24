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Врачи предупредили о вероятных пожизненных последствиях коронавируса COVID-19

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи предупредили о вероятных пожизненных последствиях коронавируса COVID-19
Медик, PPI / globallookpress.com

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут страдать от ее опасных для здоровья последствий всю оставшуюся жизнь. С соответствующим предупреждением выступили врачи, говорится в материале, который размещен на страницах зарубежной прессы.

Как пишет издание The Daily Telegraph, представители Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что перенесшим COVID-19, в частности, грозит фиброз легких, бредовое расстройство, поражение сердца и болезнь Альцгеймера.

Ранее в среду сообщалось, что Иван Карасев, российский онколог, обозначил основной признак агрессивного рака желудка. По данному вопросу специалист высказался в Instagram.

ДЦ

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