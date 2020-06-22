Медики предупредили о способности коронавируса вызывать помрачение рассудка

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 июня 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Работающие в КНР медицинские специалисты выявили еще одно осложнение смертельно опасного коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Врачи предупредили о том, что коронавирус способен вызывать делирий – помрачение рассудка. Согласно данным исследований, подобный симптом наблюдается в 20-30% случаев заболевания COVID-19.

Согласно одной из версий, приведенных изданием kp.ru, делирий возникает из-за разрушительной работы коронавируса в головном мозге.

Ранее сообщалось, что российский онколог Андрей Каприн назвал возможный признак рака кожи, который требует срочного обращения к специалистам.