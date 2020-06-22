Медики предупредили о способности коронавируса вызывать помрачение рассудка

Работающие в КНР медицинские специалисты выявили еще одно осложнение смертельно опасного коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Врачи предупредили о том, что коронавирус способен вызывать делирий – помрачение рассудка. Согласно данным исследований, подобный симптом наблюдается в 20-30% случаев заболевания COVID-19.
Согласно одной из версий, приведенных изданием kp.ru, делирий возникает из-за разрушительной работы коронавируса в головном мозге.
Ранее сообщалось, что российский онколог Андрей Каприн назвал возможный признак рака кожи, который требует срочного обращения к специалистам.