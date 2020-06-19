Онколог назвал требующий срочного обращения к врачу возможный симптом рака кожи

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19 июня 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Пациент на приеме у врача, Jiri Hubatka / globallookpress.com

Андрей Каприн, главный онколог министерства здравоохранения Российской Федерации, назвал возможный симптом рака кожи, который требует срочного обращения к врачу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Процитированный изданием kp.ru медицинский специалист посоветовал, не теряя времени, обратиться к доктору, если «долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана».

Каприн также предостерег от пребывания на пляже под палящим солнцем. По словам онколога, для выработки необходимого для организма человека витамина D, достаточно посидеть в тени или под защитным зонтом.

Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого на приеме.