Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Онколог назвал требующий срочного обращения к врачу возможный симптом рака кожи

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Онколог назвал требующий срочного обращения к врачу возможный симптом рака кожи
Пациент на приеме у врача, Jiri Hubatka / globallookpress.com

Андрей Каприн, главный онколог министерства здравоохранения Российской Федерации, назвал возможный симптом рака кожи, который требует срочного обращения к врачу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Процитированный изданием kp.ru медицинский специалист посоветовал, не теряя времени, обратиться к доктору, если «долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана».

Каприн также предостерег от пребывания на пляже под палящим солнцем. По словам онколога, для выработки необходимого для организма человека витамина D, достаточно посидеть в тени или под защитным зонтом.

Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого на приеме.

ДЦ

В мире

Бывший депутат Рады назвал агентов ЦРУ в окружении президента Украины Зеленского

Бывший депутат Рады назвал агентов ЦРУ в окружении президента Украины Зеленского

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, назвал агентов американского ЦРУ в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующей информацией Царев поделился с российскими журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью