Доктор Мясников подсказал способ отличить хорошего врача от плохого на приеме

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18 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Александр Мясников, медицинский специалист и телевизионный ведущий, посоветовал способ отличить хорошего врача от плохого на приеме. Соответствующий пост Мясников разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Доктор рекомендовал обращать внимание на «ключевые слова». По словам Мясникова, пациент вправе засомневаться в профессиональной компетенции врача, в частности, если он объясняет все проблемы обратившегося к нему человека деятельностью паразитов и сразу назначает антибактериальное препараты при температуре менее 38 градусов и наличии чихания, озноба, ломоты во всем теле.

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