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Доктор Мясников предупредил о возможности «сюрпризов» от коронавируса COVID-19

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников предупредил о возможности «сюрпризов» от коронавируса COVID-19
Медики, PPI / globallookpress.com

Коронавирус COVID-19 характеризуется непредсказуемостью и своенравностью, поэтому еще может преподнести «сюрпризы». С соответствующим предупреждением в своем Telegram-канале выступил Александр Мясников, российский врач и телеведущий.

Специалист также отметил, что высокая степень заразности коронавируса объясняется его распространением практически здоровыми людьми.

Мясников подчеркнул, что единственным эффективным способом профилактики смертельно опасного недуга в настоящий момент является соблюдение социальной дистанции. При вспышке инфекции необходима самоизоляция.

Ранее онколог Иван Карасев назвал признаки рака легких, которые принимают за симптомы COVID-19.

ДЦ

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