Доктор Мясников предупредил о возможности «сюрпризов» от коронавируса COVID-19

Коронавирус COVID-19 характеризуется непредсказуемостью и своенравностью, поэтому еще может преподнести «сюрпризы». С соответствующим предупреждением в своем Telegram-канале выступил Александр Мясников, российский врач и телеведущий.
Специалист также отметил, что высокая степень заразности коронавируса объясняется его распространением практически здоровыми людьми.
Мясников подчеркнул, что единственным эффективным способом профилактики смертельно опасного недуга в настоящий момент является соблюдение социальной дистанции. При вспышке инфекции необходима самоизоляция.
Ранее онколог Иван Карасев назвал признаки рака легких, которые принимают за симптомы COVID-19.