Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач-онколог назвал принимаемые за признаки коронавируса симптомы рака легких

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Врач-онколог назвал принимаемые за признаки коронавируса симптомы рака легких
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Врач-онколог Иван Карасев перечислил признаки рака легких, которые принимают за симптомы коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как информирует «Российская газета», медицинский специалист отметил, что клинические проявления коронавирусной пневмонии и рака легких легко спутать. При втором заболевании, как и при заражении COVID-19, тоже могут наблюдаться кашель, выделение мокроты, проблемы с дыханием.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что иностранные медики назвали необычный симптом появления злокачественного новообразования в легких человека.

ДЦ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью