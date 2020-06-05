Врач-онколог назвал принимаемые за признаки коронавируса симптомы рака легких

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5 июня 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Врач-онколог Иван Карасев перечислил признаки рака легких, которые принимают за симптомы коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как информирует «Российская газета», медицинский специалист отметил, что клинические проявления коронавирусной пневмонии и рака легких легко спутать. При втором заболевании, как и при заражении COVID-19, тоже могут наблюдаться кашель, выделение мокроты, проблемы с дыханием.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что иностранные медики назвали необычный симптом появления злокачественного новообразования в легких человека.