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Зарубежные онкологи назвали необычный симптом появления раковой опухоли в легких

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Зарубежные онкологи назвали необычный симптом появления раковой опухоли в легких
Медик, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Иностранные специалисты в сфере онкологии назвали необычный признак, свидетельствующий о появлении злокачественной опухоли в легких человека. Об этом рассказывается в материале, размещенном в британском сегменте интернета.

Как информирует издание Express, врачи рассказали о таком симптоме, как отек лица или шеи. Он возникает в связи с тем, что опухоль придавливает верхнюю полую вену, которая идет от головы к сердцу. В числе других ранних сигналов организма о раке легких онкологи назвали постоянный кашель с кровью и болевые ощущения в области груди.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети разместили публикацию, в которой перечислены возможные предвестники инфаркта миокарда.

ДЦ

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