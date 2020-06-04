Названы восемь вероятных предвестников приближения инфаркта миокарда

Перечислены сигналы человеческого организма, которые могут предвещать инфаркт миокарда. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Канал «Эликсир здоровья» в «Яндекс. Дзен» пишет, что поводом для беспокойства должно стать наличие следующих признаков:
1. хроническая усталость;
2. болевые ощущения в животе, как при полном, так и пустом желудке;
3. бессонница;
4. одышка;
5. облысение;
6. сбои в сердцебиении;
7. чрезмерная потливость;
8. боли в грудной в клетке.
Ранее сегодня сообщалось, что ученые раскрыли секрет опасности коронавируса COVID-19 для человека.