Названы восемь вероятных предвестников приближения инфаркта миокарда

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4 июня 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Перечислены сигналы человеческого организма, которые могут предвещать инфаркт миокарда. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Канал «Эликсир здоровья» в «Яндекс. Дзен» пишет, что поводом для беспокойства должно стать наличие следующих признаков:

1. хроническая усталость;

2. болевые ощущения в животе, как при полном, так и пустом желудке;

3. бессонница;

4. одышка;

5. облысение;

6. сбои в сердцебиении;

7. чрезмерная потливость;

8. боли в грудной в клетке.

Ранее сегодня сообщалось, что ученые раскрыли секрет опасности коронавируса COVID-19 для человека.