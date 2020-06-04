Исследователи раскрыли секрет опасности коронавируса COVID-19 для человека

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4 июня 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Tomer Velmer / globallookpress.com

Исследователи, которые работают в Кембриджском университете, раскрыл секрет опасности коронавируса COVID-19 для человека. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах зарубежной научной прессы.

Как информирует издание eLife, ученые пришли к выводу, что коронавирус способен использовать фермент в белке ENaC-ɑ с целью проникновения внутрь клетки. При этом COVID-19 нарушает работу данного белка. Его низкая активность на поверхности дыхательных путей человека приводит к нарушению реабсорбции жидкости и возникновению респираторных заболеваний.

Ранее в четверг сообщалось, что специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на рак головы и шеи.