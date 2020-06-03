В ВОЗ предупредили об угрозе «очень разрушительной» второй волны коронавируса

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3 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, PPI / globallookpress.com

Планете грозит «очень разрушительная» вторая волна пандемии смертельно опасного коронавируса COVID-19. С соответствующим предупреждением выступили во Всемирной организации здравоохранения.

Как отметил в ходе транслировавшегося в Facebook брифинга Ханс Клюге, руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ, в настоящий момент все больше государств отменяют ограничения, введенные в связи с распространением инфекции. По словам Клюге, существует явная угроза второй волны коронавируса. Она способна стать «очень разрушительной», заявил представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что российские эксперты назвали предполагаемое свидетельство причастности США к «созданию» коронавируса.