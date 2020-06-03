Названо предполагаемое свидетельство причастности США к «созданию» коронавируса

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3 июня 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Учения НАТО, Bjoern Trotzki via www.imago-ima / globallookpress.com

Представители Института Русских стратегий выдвинули аргументы в пользу версии об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет ИА REGNUM, эксперты Института отметили, что Североатлантический альянс, решивший провести учения Defender Europe во время карантина, не придает значения угрозе заражения. Согласно точке зрения аналитиков, это может свидетельствовать о рукотворном характере происхождения COVID-19 и причастности Соединенных Штатов к разработке штамма.

Предположения о том, что коронавирус был «создан» в лабораторных условиях, а не появился в природе, регулярно высказываются в СМИ и блогосфере. Ученые не располагают фактами, подтверждающими данную гипотезу.