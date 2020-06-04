Специалисты назвали игнорируемые людьми возможные симптомы рака головы и шеи

Специалисты из Великобритании перечислили игнорируемые людьми признаки, которые могут свидетельствовать о раке головы и шеи. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российской блогосфере.
В списке, приведенном на канале Pro Onko в «Яндекс. Дзен», фигурируют следующие сигналы человеческого организма:
1. белое или красное пятно на языке;
2. боль в ухе и горле;
3. язвы на языке;
4. боль при глотании;
5. онемение во рту.
Если данные симптомы не проходят в течение четырех недель, необходимо обратиться к врачам, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском Минздраве назвали самые смертельные виды рака в стране.