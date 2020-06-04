Специалисты назвали игнорируемые людьми возможные симптомы рака головы и шеи

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4 июня 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Специалисты из Великобритании перечислили игнорируемые людьми признаки, которые могут свидетельствовать о раке головы и шеи. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российской блогосфере.

В списке, приведенном на канале Pro Onko в «Яндекс. Дзен», фигурируют следующие сигналы человеческого организма:

1. белое или красное пятно на языке;

2. боль в ухе и горле;

3. язвы на языке;

4. боль при глотании;

5. онемение во рту.

Если данные симптомы не проходят в течение четырех недель, необходимо обратиться к врачам, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском Минздраве назвали самые смертельные виды рака в стране.