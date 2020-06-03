В Минздраве назвали самые смертельные виды рака в Российской Федерации

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3 июня 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Перечислены самые распространенные онкологические недуги на территории Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставили в министерстве здравоохранения страны, пишут интернет-СМИ.

Согласно данным ведомства, приведенным РИА Новости, по итогам прошлого года первое место в структуре онкозаболеваемости занял рак кожи и меланома (13,1%). Далее идут рак молочной железы (11,6%), легкого (9,4%), ободочной кишки (7,1%) и простаты (7,1%).

Самыми смертельными онконедугами Минздрав назвал рак легкого, желудка и ободочной кишки.

Ранее в среду сообщалось, что отечественные эксперты озвучили предполагаемое свидетельство причастности Соединенных Штатов к «созданию» коронавируса COVID-19.