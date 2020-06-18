Названы способные проявляться на губах и во рту признаки заражения коронавирусом

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19, которые способны проявляться на губах и во рту человека. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.
Издание Express пишет, что в списке признаков, озвученных специалистами, фигурируют:
1. синюшность губ;
2. хейлит – воспаление, которое сопровождается, в частности, болью при открывании рта и приеме пищи;
3. отек полостей рта, формирование язв на слизистой;
4. сыпь на губах.
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