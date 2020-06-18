Исследователи назвали фактор, сильно снижающий эффективность масок от COVID-19

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18 июня 2020, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Житель Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Работающие на Кипре исследователи определили фактор, сильно снижающий эффективность медицинских масок, применяющихся для защиты от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах отечественных СМИ.

Как пишет «Российская газета», сотрудники Университета Никосии определили, что на эффективность маски отрицательно влияет кашель. Чем чаще человек кашляет, тем больше изделие пропускает через себя потенциально опасной для человека мокроты.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медицинские специалисты из Великобритании назвали симптом, который может указывать на рак кишечника.