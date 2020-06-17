Врачи предупредили о возможном симптоме злокачественной опухоли кишечника

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17 июня 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Участившаяся изжога может быть симптомом злокачественного новообразования в кишечнике. С соответствующим предупреждением выступили врачи из Великобритании, говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал progorod59.ru, специалисты пояснили, что изжога после обильной еды является нормальным явлением. Пройти медицинское обследование необходимо, если это состояние наблюдается три и более раз в неделю.

Ранее сегодня сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили публикацию, где перечислены сигналы организма, которые могут свидетельствовать о появлении раковой опухоли поджелудочной железы.