Врачи предупредили о возможном симптоме злокачественной опухоли кишечника

Участившаяся изжога может быть симптомом злокачественного новообразования в кишечнике. С соответствующим предупреждением выступили врачи из Великобритании, говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.
Как пишет портал progorod59.ru, специалисты пояснили, что изжога после обильной еды является нормальным явлением. Пройти медицинское обследование необходимо, если это состояние наблюдается три и более раз в неделю.
Ранее сегодня сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили публикацию, где перечислены сигналы организма, которые могут свидетельствовать о появлении раковой опухоли поджелудочной железы.