Названы три возможных симптома появления раковой опухоли поджелудочной железы

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17 июня 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования поджелудочной железы. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.

В списке симптомов смертельно опасной болезни, приведенном автором канала «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. тупая боль в животе, усиливающаяся после приема пищи;

2. резкая потеря веса;

3. хроническая усталость.

Наличие подобных сигналов должно стать поводом для обследования, говорится в процитированном посте.

Ранее в среду сообщалось, что специалисты перечислили симптомы коронавируса, которые появляются до признаков простуды при заражении COVID-19.