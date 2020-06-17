Названы три возможных симптома появления раковой опухоли поджелудочной железы

Обозначены сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования поджелудочной железы. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.
В списке симптомов смертельно опасной болезни, приведенном автором канала «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. тупая боль в животе, усиливающаяся после приема пищи;
2. резкая потеря веса;
3. хроническая усталость.
Наличие подобных сигналов должно стать поводом для обследования, говорится в процитированном посте.
Ранее в среду сообщалось, что специалисты перечислили симптомы коронавируса, которые появляются до признаков простуды при заражении COVID-19.