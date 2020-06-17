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Названы три возможных симптома появления раковой опухоли поджелудочной железы

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы три возможных симптома появления раковой опухоли поджелудочной железы
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования поджелудочной железы. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.

В списке симптомов смертельно опасной болезни, приведенном автором канала «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. тупая боль в животе, усиливающаяся после приема пищи;

2. резкая потеря веса;

3. хроническая усталость.

Наличие подобных сигналов должно стать поводом для обследования, говорится в процитированном посте.

Ранее в среду сообщалось, что специалисты перечислили симптомы коронавируса, которые появляются до признаков простуды при заражении COVID-19.

ДЦ

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