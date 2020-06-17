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Ученые назвали появляющиеся до признаков простуды симптомы коронавируса COVID-19

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали появляющиеся до признаков простуды симптомы коронавируса COVID-19
Автомобиль скорой помощи, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ученые обозначили симптомы коронавируса, которые появляются до признаков простуды при заражении COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной научной прессы.

Как пишет журнал Annals of Neurology, специалисты перечислили следующие сигналы человеческого организма:

1. головокружение;

2. потеря концентрации внимания;

3. судороги;

4. потеря вкуса.

Коронавирус наносит удар по нервной системе, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что занимающий должность гендиректора ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении COVID-19.

ДЦ

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