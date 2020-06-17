Ученые назвали появляющиеся до признаков простуды симптомы коронавируса COVID-19

Ученые обозначили симптомы коронавируса, которые появляются до признаков простуды при заражении COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной научной прессы.
Как пишет журнал Annals of Neurology, специалисты перечислили следующие сигналы человеческого организма:
1. головокружение;
2. потеря концентрации внимания;
3. судороги;
4. потеря вкуса.
Коронавирус наносит удар по нервной системе, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что занимающий должность гендиректора ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении COVID-19.