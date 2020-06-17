Гендиректор ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса COVID-19

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17 июня 2020, 06:46 [ «Аргументы Недели» ]

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Xinhua / globallookpress.com

Тедрос Гебрейесус, гендиректор ВОЗ, заявил о научном прорыве в лечении смертельно опасной коронавирусной инфекции. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Лента.ру», Гебрейесус поведал о результатах состоявшихся в Великобритании клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения COVID-19. Согласно выводам, к которым пришли специалисты, препарат дексаметазон снижает вероятность смерти зараженных, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.

Гендиректор ВОЗ поздравил всех, кто имеет отношение к этому «научному прорыву», говорится в процитированной заметке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медик Алексей Аграновский назвал единственный способ защиты от нового пекинского коронавируса в условиях отсутствия вакцины от недуга.